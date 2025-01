Di Balik Penjurian Karya Seni Pilihan Tempo 2024

Kekisruhan juga melanda dunia musik. Gegap gempita Djakarta Warehouse Project , yang menyumbang pendapatan pemerintah Jakarta hingga Rp 10 miliar per tahun, dicemari oleh ulah polisi yang memeras warga negara asing yang menonton festival musik tahunan itu.

Para seniman tidak hidup di ruang hampa. Mereka juga memiliki kepekaan dan menangkap berbagai masalah sosial, politik, dan lingkungan yang tengah terjadi. Sejumlah karya seni yang muncul di sepanjang 2024 merefleksikan berbagai masalah itu, baik dengan mengangkatnya sebagai tema sosial maupun refleksi personal. Tentu saja, karya seni bukanlah pamflet yang secara terang-terangan menyampaikan sesuatu, melainkan lebih halus dan bisa jadi sublim. Pembaca, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami kembali menengok perkembangan seni dan sastra dalam setahun terakhir. Kami mengikuti perjalanan para perupa di galeri-galeri seni rupa serta para koreografer dan dramawan yang berpentas dari panggung ke panggung. Kami juga menyimak puluhan buku sastra, baik kumpulan puisi atau cerita pendek maupun novel, yang terbit tahun lalu.

Tintin Wulia, misalnya, menampilkan tirai cacahan kertas dari salinan arsip penting Protokol Pembunuhan (The Protocols of Killings) yang dibuka pada 2018. Ini merupakan berita kawat rahasia yang diterima Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengenai pembantaian massal kaum komunis di Indonesia pada 1964-1968. Ia meneliti 30 ribu arsip untuk menghasilkan sebuah karya instalasi Absence in Substantia: Frequency (2023).