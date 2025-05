Kenali 5 Tips Berdandan untuk Si Mata Coklat

TEMPO.CO, Jakarta - Coklat menjadi warna mata yang paling umum di dunia. Karena itulah, banyak wanita bermata coklat merasa dengan tampil polos tidak bisa diaplikasikan saat make up mata. Berikut adalah rangkuman mengenai tips berdandan yang pas bagi mereka yang bermata coklat.



1. Gunakan warna metalik

Trik make up ini sangat pas diterapkan pada malam hari. Mata coklat akan terlihat lebih intens dengan eye shadow warna logam. Padukan warna logam, emas. Bahkan pink bisa membuat mata Anda terlihat fresh.



2. Warna Netral

Jika Anda lebih suka tampilan alami, gunakan warna-warna netral untuk menyorot mata cokelat Anda. Demikian juga, dengan menggunakan eyeliner dengan warna-warna netral juga akan membawa mata Anda keluar.



3. Liner Putih

Menggunakan liner putih di garis bawah mata akan membuat mata coklat Anda lebih menarik.



4. Shimmer

Sebenarnya, trik ini sangat bagus untuk semua warna mata, tetapi merupakan trik make up yang ideal untuk wanita dengan mata cokelat. Tambahkan sedikit shimmer yang cocok dengan warna eyeshadow Anda. Hati-hati jangan menempatkan terlalu banyak. Hanya cukup shimmer untuk memberi kesan cahaya di kelopak mata Anda.



5. Maskara biru

Tidak semua mata pas dengan riasan dengan warna yang berani. Hanya mata cokelat yang sangat pas menggunakan riasan seperti ayeliner dan maskara biru.



RINA ATMASARI| BERBAGAI SUMBER