Mengapa Kepercayaan Investor Rendah dalam 100 Hari Kabinet Prabowo

ADA yang sama dalam penilaian tiga lembaga terhadap berjalannya 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ekonomi. Tiga lembaga itu—Center of Economics and Law Studies (Celios), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Universitas Paramadina—melihat banyak kelemahan dalam kebijakan pemerintah yang berujung pada rendahnya tingkat kepercayaan pelaku usaha.