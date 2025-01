Menteri Jonan: Motor Listrik Lebih Murah dari Mesin Bensin

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan sepeda motor listrik lebih hemat biaya dibandingkan sepeda motor berbahan bakar minyak bumi. Ia menjelaskan konsumsi listrik sepeda motor sekitar 1,6 Kwh atau Rp 2.300 per 60 kilometer dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. Jika dibandingkan dengan sepeda motor berbahan bakar Premuim RON 88 maka bisa hemat Rp 7.000 per 60 kilometer.



"Jika sehari penggunaan 60 kilometer maka sebulan bisa hemat Rp 200 ribu," ujar Jonan dalam keterangan tertulis, Selasa 31 Oktober 2017.



