Merasakan Sensasi Mitsubishi Xpander: Minibus Rasa SUV

Setelah menyabet penghargaan Favorite Passenger Car dan mencetak lebih dari 5.000 surat pemesanan di GIIAS 2017, peminat Mitsubishi Xpander kian membanjir. Menurut Director of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro, hingga pekan lalu pemesanan Xpander sudah menembus 30 ribu unit.

Mitsubishi Xpander Ultimate transmisi otomatis dibanderol Rp 245,35 juta (on the road Jakarta). Harganya jauh lebih mahal ketimbang Toyota Grand New Avanza 1,5 G (Rp 220 juta), Toyota Grand New Veloz 1,5 AT (Rp 238,8 juta), New Honda Mobilio RS CVT (Rp 243,5 juta), serta Suzuki Ertiga Dreza (Rp 219,9 juta).