Mini Cooper Countryman Akan Diuji Ketangguhan Sejauh 300 KM

Sekitar 10 media mengikuti acara ini. Perjalanan sejauh 300 km dari Jakarta, ditempuh untuk merasakan kendaraan berkarakter balap dengan pengalaman berkendara khas mobil kecil. Baca: New MINI Countryman, Si Mungil Berkabin Maksi

"Dengan tema Mini Thrill Maximized, kami akan memulai petualangan ke habitat alami dari five seater sport activity vehicles ini, baik di jalanan umum maupun light off-road," kata Jodie O'tania, Vice President of Corporate Communications BMW Group Indonesia memulai acara tersebut di Jakarta, Rabu 29 November 2017.

Adapun sketsa pertama Mini digambar oleh Sir Alec Issiogni. Sejak awal mobil ini hadir dengan pendekatan unik, dengan menambah lebar as roda sebanyak mungkin, memasang mesin secara melintang, dan memposisikan cluster instrument di tengah untuk memaksimalkan ruang kabin. Baca: New Mini Clubman Incar Keluarga Muda Modern

Desain tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. Jodie mengatakan, "Maximized the experience, focus on the essentials" menjadi motor yang selalu dijaga.