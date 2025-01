Perbesar

Ajod (40) membuat pasta kedelai di pabrik tahu kawasan Cibuntu, Bandung, Jawa Barat, 15 Januari 2024. Harga tahu di pabrik mulai dari Rp 5.000 per bungkus sampai yang satuan Rp 1.300 per buah tergantung ukuran dan pesanan pasar. Buruh atau pekerja pabrik tahu dibayar harian dari Rp 50.000 per hari sampai Rp 100.000 per hari per orang. Tahu Cibuntu jadi salah satu dari 42 karya budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda tahun 2025 oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat. Sebaliknya, para pelaku usaha dan buruh pabrik tahu di sektor UMKM di Cibuntu tidak merasakan dampak dari predikat tersebut dan tetap berhadapan dengan fluktuasi harga kacang kedelai impor, upah murah, serta upaya keras agar pabrik tetap bertahan. TEMPO/Prima Mulia