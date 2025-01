Restu Anies Baswedan Turun, Sandiaga Siap Eksekusi Tanah Abang

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan siap mengeksekusi penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam waktu dekat setelah mendapat lampu hijau dari Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan siap mengeksekusi penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam waktu dekat setelah mendapat lampu hijau dari Gubernur Anies Baswedan . Sebelumnya, Sandiaga pernah mencanangkan ingin membuat pusat perbelanjaan tersebut mirip Grand Bazaar di Istanbul, Turki.

Sandiaga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Gubernur Anies Baswedan soal rencananya tersebut. Menurut Sandiaga, Anies sudah merestui gagasannya itu untuk segera dieksekusi setelah sebelumnya pernah ditangguhkan karena masih ada kajian yang luput.





Baca: Sandiaga Ingin Tanah Abang Seperti Grand Bazaar di Istanbul "Hari ini saya akan koordinasi dengan Pak Gubernur karena rencananya sudah cukup matang. Data yang kami miliki sudah di-update terus. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan dapat diputuskan beliau dan disosialisasikan," ujar Sandiaga di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ahad, 19 November 2017.

Sandiaga mengatakan sudah melakukan beberapa langkah awal untuk menata Pasar Tanah Abang. Salah satunya adalah menata kawasan Kanal Banjir Barat (KBB), Jakarta Pusat. Saat ini, kawasan tersebut sudah ditata rapi. Sasaran berikutnya, kata Sandiaga, ia akan menata area Stasiun Pasar Tanah Abang.

Sempat ada alternatif akan ada penutupan jalan untuk kendaraan agar pedagang kaki lima (PKl) dan pejalan kaki, yang selama ini dijadikan kambing hitam kemacetan lalu lintas, bebas melintas tanpa gangguan atau menyebabkan kemacetan. Meski begitu, Sandiaga belum bersedia mengklarifikasi alternatif tersebut.

"Saya belum bisa komentar, ini pokoknya out of the box. Pendekatan multi sektor, memuliakan pejalan kaki, pendekatan memastikan lapangan kerja tetap ada. Tidak ada yang kehilangan lapangan kerja," ujar Sandiaga.