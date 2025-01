Rosan Roeslani Punya Target Bawa Investasi Tesla ke Indonesia

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslaniingin membawa investasi dari perusahaan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia. Rosan menyatakan saat ini kementeriannya punya target membawa investasi dari Tesla Inc., perusahaan mobil listrik dan penyimpanan energi asal AS, masuk ke Tanah Air.

Rosan yakin bisa membuat kesepakatan dengan korporasi yang dipimpin CEO Elon Musk itu agar menanamkan modal di Indonesia. "Jadi target saya adalah Tesla mau saya bawa ke sini," kata Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025.

Menurut dia, Tesla sebelumnya sempat ingin berinvestasi ke Indonesia. Namun, rencana tersebut gagal karena mayoritas tenaga listrik di Indonesia masih berbasis energi fosil. Pemerintah, kata dia, akan berupaya menciptakan lingkungan investasi yang ideal agar Tesla dan investor-investor lainnya mau menanamkan modal di dalam negeri.

Ia mengklaim saat ini kementeriannya memiliki hubungan baik dengan perusahaan dan investor dari Amerika Serikat. Menurut dia, proyeksi investasi dari AS ke Indonesia saat ini masih cenderung positif. Ia pun percaya diri nilai investasi dari Negeri Abang Sam bisa terus meningkat.

Saat ini, kata dia, perusahaan teknologi asal AS, Apple Inc., sudah lebih dulu memberi komitmen investasi di Indonesia. Salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik AirTag di Batam.

