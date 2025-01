Simak Nasihat Bahasa Inggris Anies Baswedan di Kepulauan Seribu

Untuk bisa melihat kemungkinan, Anies menyarankan mereka berpikir seperti orang asing yang baru pertama kali datang tapi bertindak seperti penduduk asli. Lalu, dia menyampaikan sebuah ujaran dalam Bahasa Inggris di hadapan para pejabat dan masyarakat setempat.



"Pesan saya, think like a stranger, act like a native," kata Anies dalam pidatonya. "Kerjakan hal-hal yang selama ini tidak pernah dipikirkan."



Menurut Anies, tugas di Kepulauan Seribu adalah kesempatan buat mereka menunjukkan prestasi dan jangan memandang Kepulauan Seribu sebagai sebuah masalah yang dihindari. Pejabat harus menunjukkan bahwa masyarakat di kepulauan dan daratan memiliki kesempatan dan kesejahteraan yang sana.



"Kami ingin mendorong yang termarjinalkan. Kami ingin angkat posisi yang terlemahkan," ujarnya.



Adapun pejabat yang berada di Balai Kota, Anies Baswedan menuturkan, akan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan warga Kepulauan Seribu sebagai garis terdepan wilayah. "Kita susah karena di Pulau Seribu harus diubah (menjadi) untung kita tinggal di Pulau Seribu."