Terancam Ditembak, AS Laporkan Dokter Praktek ALT ke Polisi

TEMPO.CO , Jakarta - AS, karyawan Rumah Sakit Yadika di Duren Sawit, Jakarta Timur, melaporkan dokter praktek ALT ke Kepolisian Sektor Duren Sawit, Sabtu, 17 Oktober 2017. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Duren Sawit Ajun Komisaris Nevo Suhajendro mengatakan, AS mengaku diancam hendak ditembak menggunakan senjata api jenis pistol oleh dokter ALT.

"Tadi pagi saya habis belajar nembak. Kalau kamu masih begitu saya tembak di luar," kata Nevo mengutip laporan AS tentang ancaman dokter ALT, Selasa, 17 Oktober 2017. Dokter ALT, kata Nevo, diduga menodongkan pistol karena merasa jumlah pasiennya dikurangi oleh pelapor.

Karena, ujar Nevo, menurut ALT jumlah tersebut makin berkurang. Tak menemui Pipit, ALT malah bertemu AS, rekan kerja Pipit. AS menduga pasien pindah ke rumah sakit lain. ALT murka dan menuduh AS mengalihkan pasiennya ke dokter lain.