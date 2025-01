Tiga Konsep High-MPV pada Toyota All New Voxy

INFO NASIONAL - Memasuki paruh kedua 2017, PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Voxy untuk pasar Indonesia guna melengkapi jajaran multi-purpose vehicle (MPV) Toyota. Kehadiran All New Voxy diharapkan memenuhi kebutuhan pasar lokal yang haus akan kendaraan berdesain lebih sporty di kelas high MPV.

“Dengan desain lebih sporty dan menawan, All New Voxy diharapkan mampu mengikuti kinerja pendahulunya di segmen premium, Alphard, sebagai market leader MPV premium di Indonesia,” kata Vice President Director TAM Henri Tanoto.

Namun bukan berarti kendaraan ini sebatas menitikberatkan pada sisi dinamis desainnya saja. Generasi terbaru All New Voxy mengusung tiga tema desain sekaligus, yakni sporty, stylish, dan elegant. Dari sisi samping, tampilan eksterior All New Voxy tampak menarik. Dalam tema Awe-Inspiring Belt-Line, karakter grafis pada jendela All New Voxy mencuatkan garis sangat dinamis yang membentang dari depan ke belakang. Aksen ini jelas sangat berperan memperkuat karakter elegan.

All New Voxy juga menggunakan 16-inch alloy wheel dengan two-tone yang menggabungkan antara aksen inovasi dan kemewahan. Bagian samping All New Voxy dilengkapi elegant aero package yang kian memperkuat karakter elegan serta sporty pada kendaraan berkapasitas tujuh penumpang ini.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto mengatakan interior All New Voxy sengaja didesain sangat mewah dengan perpaduan antara desain, material, permainan warna, dan teknologi terdepan pada fitur-fitur pendukung. Hal ini menjadikan All New Voxy sebagai keluaran baru kelas MPV Toyota yang patut diandalkan, baik dari sisi tampilan, kenyamanan, maupun keamanan berkendara.

Tak kalah mewah adalah lampu triple-stack pada bagian buritan. Penempatannya yang jeli, membuat lampu ini memberi kenyamanan bagi pengemudi lain di belakang. Ornamen krom yang menghiasi lampu belakang serta pintu belakang, membuat high-MPV ini terkesan lebar dan bergaya khas. Jarak antara lantai terbawah mobil dan tanah (ground clearance) All New Voxy khusus Indonesia pun didesain setinggi 165 milimeter atau 10 milimeter lebih tinggi dibanding versi Jepang. Hal ini berhasil memberikan keleluasaan berkendara.

Sama dengan eksterior, suasana interior All New Voxy terasa premium berkat perpaduan desain, material kulit, serta perpaduan hitam dan burgundy. Desain multi-layer pada dasbor memberikan suasana modern dan kemudahan pengoperasiannya. Kenyamanan interior Voxy semakin bertambah dengan hadirnya sejumlah tempat penyimpanan yang sangat fungsional.