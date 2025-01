Tokyo Motor Show 2017 Tampilkan Mobil Berteknologi Tinggi

“Kami berharap untuk bisa memberikan pertunjukan teknologi terbaik di dunia,” kata Hiroto Saikawa, Ketua JAMA dan Presiden Nissan Motor Co., Ltd, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 20 Oktober 2017. “Kami ingin pengunjung melihat kecanggihan teknologi dari perusahaan-perusahaan Jepang.”

Tokyo Connected Lab terdiri dari tiga bagian, yaitu The Future, The Maze dan The Meet Up. Ketiga program tersebut akan memberikan penjelasan akan nilai-nilai tersebut dengan cara yang mudah dimengerti.