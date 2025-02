Belum Ada Bukti: Shawn Mendes Diklaim Masuk Islam Setelah Terekam Ikut Salat Jumat

Foto dan informasi bahwa Shawn Mendes mengikuti shalat Jumat bersumber dari beberapa cuitan orang-orang yang hadir di masjid yang sama. Tempo mendapatkan jejak digital lewat Reddit dua foto dari warganet yang bertemu Shawn Mendes di The Islamic Center New York University (NYU), Amerika Serikat. Reddit hanya bisa diakses menggunakan virtual private network di Indonesia.

Foto pertama dibagikan oleh akun X Myesha Thee Stallion, @myeshachou, pada 18 Januari 2025. Dia membagikan foto bersama Shawn Mendes yang bertempat di The Islamic Center New York University (NYU). Mendes hadir bersama rekannya Mustafa the Poet di NYU. Namun, akun tersebut diatur sebagai private, sehingga hanya pengikutnya saja yang bisa mengakses unggahan.