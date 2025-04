Keliru: Foto-foto Gua Misterius dan Benua Lain di Antartika

Judul asli dan lengkapnya berbunyi: The earth is flat. Enthusiasts who will attempt to prove this very curious theory. Artikel in sesungguhnya berisi ulasan yang mengkritik penganut teori bumi datar. Akan tetapi dalam konten yang beredar, kalimat kedua dari majalah tersebut telah dipotong sehingga hanya menyisakan judul The earth is flat.

Video 3