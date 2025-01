Keliru, Video yang Diklaim Membuktikan WEF Merencanakan Pandemi 2025 dan Pemerintah RI Tunduk

Tayangan-tayangan itu dianggap sebagai bukti bahwa WEF tengah membuat pandemi baru untuk diluncurkan tahun 2025, yang merupakan bagian dari New World Order atau tatanan baru dunia. Demikian juga Pemerintah RI, dikatakan telah tunduk pada tatanan tersebut.

Video Sri Mulyani dalam konten yang beredar mengatakan cara Indonesia merespons new world order. Video itu sesungguhnya memperlihatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI, sedang memberikan kuliah umum di Harvard Kennedy School (HKS), Amerika Serikat, tanggal 7 Maret 2024, sebagaimana ditayangkan di unggahan Facebook dan saluran Youtube mereka.

Ia diminta memberikan kuliah dengan topik “The New World Order: Indonesia’s Response and Call for a Coordinated Global Response”. Namun kuliah umum itu tidak membahas agenda great reset dan rencana pembuatan pandemi tahun 2025, sebagaimana teori konspirasi yang beredar.