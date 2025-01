Berapa Jumlah Penduduk yang Dibutuhkan Tiap Negara untuk Memperoleh 1 Emas Olimpiade?

Amerika Serikat (AS) sukses memuncaki klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024 meski memiliki jumlah emas yang sama dengan Cina, yakni 40. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari raihan perak AS yang lebih banyak dibanding Cina.

Keberhasilan tersebut dipastikan pada hari terakhir usai AS mendapatkan emas dari cabor balap sepeda dan basket putri. AS pun menjadi satu-satunya negara di dunia yang mencatatkan raihan seribu lebih emas sejak keikutsertaan mereka di Olimpiade 1896. Keberhasilan di Paris juga menjadikan AS sebagai negara yang paling sering memuncaki klasemen akhir perolehan medali sebanyak 19 kali.