Produksi Listrik Energi Surya Semakin Efisien

Listrik tenaga surya yang semakin efisien dipengaruhi harga panel surya yang semakin murah. Pada 2000, harga panel surya di dunia mencapai US$ 6,41 per watt atau lebih dari Rp 100.000 Namun, harganya pada 2023 hanya US$ 0,31 atau sekitar Rp 5.000 per watt atau turun sekitar 95 persen. Penurunan harga ini membuat energi surya semakin terjangkau dan menarik bagi konsumen dan bisnis.