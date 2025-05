TEMPO.CO, Jakarta - LG Electronics (LG) membawa pulang empat penghargaan bergengsi dunia dari European Imaging and Sound Association (EISA). LG OLED TV untuk keempat kalinya mendapat penghargaan yang sama secara berturut-turut. Sedangkan ponsel seri G milik perusahaan asal Korea Selatan tersebut mendapat penghargaan yang sama untuk kedua kalinya.



“Mendapat pengakuan dalam industri dari pihak berkompeten pada bidangnya tentu merupakan hal yang membanggakan bagi kami,” ujar Lee In-kyu, Senior Vice President and Head of the TV and Monitor Division pada LG Home Entertainment Company, Jumat, 15 Agustus 2015.



Sebagai sebuah ajang penghargaan, EISA Award merupakan penghargaan bergengsi tahunan yang berpusat di Eropa. Gengsi penghargaan tahunan ini tak lepas dari panel penilainya yang terdiri atas 50 majalah multimedia besar yang berasal dari 20 negara di Benua Eropa. Panel inilah yang memberikan penilaian berdasarkan teknologi, desain, dan inovasi dari tiap produk.



Dua divisi besar LG yang berhasil mendapat penghargaan EISA pada tahun ini adalah TV dan produk perangkat telekomunikasi bergeraknya.



Untuk produk TV, LG berhak menjadi pemenang dalam kategori European Home Theatre TV melalui LG 4K OLED TV dengan model 65EG960V. Di samping itu, divisi TV LG juga terpilih menjadi pemuncak dalam kategori European Smart TV 2015-2016 dengan model 65UF950V.



Adapun ponsel premium anyar LG G4 menjadi pemenang pada kategori European Smartphone Camera Award. Sedangkan perangkat wearable terbaru perusahaan ini, LG Watch Urban, terpilih sebagai jawara pada kategori European Wearable Device.



Lee In-kyu menyatakan penghargaan ini akan menjadi pemicu baru bagi LG untuk melakukan inovasi berkelanjutan untuk produk-produknya pada masa mendatang. “Kami akan terus memperkuat posisi kami sebagai merek global yang memimpin industri perangkat elektronik,” katanya.



ERWIN Z.