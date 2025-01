5 Ponsel Terbaik untuk Konstruksi: Galaxy S8 Active, iPhone X

Ponsel Samsung Galaxy Active telah menjadi langganan dalam daftar smartphone terbaik tahunan untuk industri konstuksi, namun ini adalah tahun pertama perangkat ini telah meningkat menjadi posisi pertama, menyingkirkan iPhone 7 dan 7 Plus. S8 Active, memiliki bodi plastik bertekstur yang dibungkus dengan pita luar logam. Plus, seperti yang bisa Anda lihat dari foto di atas, Samsung juga menyertakan beberapa built in bumper di sudut-sudut perangkat. Ini seharusnya tidak hanya menambah kokoh genggaman telepon, tapi juga melindunginya dari jatuh yang berdampak langsung pada sudut perangkat.