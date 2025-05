Ada Apa di Apple iPhone Event, di California, Hari Ini?

TEMPO.CO, California - Apple bersiap-siap menghadapi salah satu peristiwa terbesar dalam kalender teknologi, acara iPhone tahunan di California. Apple pada Rabu ini, 9 September 2015, diperkirakan akan mengumumkan sesuatu yang jauh lebih besar dari biasanya.



Selain iPhone baru – kemungkinan disebut iPhone 6s – Apple juga akan mengungkap model baru dari Apple TV.



Apa yang diketahui tentang acara tersebut?



Dengan gaya rahasia Apple, sampai saat ini berarti sangat sedikit yang telah diumumkan oleh perusahaan. Pada Agustus 2015, Apple mengirimkan undangan untuk acara ini yang dijadwalkan pada 9 September 2015 di San Francisco.



Apple menggelar acara seperti ini setiap tahun pada sekitar waktu ini, dan bahwa setiap tahun ia mengumumkan versi baru dari iPhone, sehingga aman untuk mengatakan bahwa iPhone baru yang diresmikan pada hari Rabu.



Apa yang mungkin menjadi lebih menarik adalah Apple diharapkan untuk mengungkap sebuah Apple TV baru, kotak televisi internet yang belum diperbarui sejak awal 2013.



Apple juga dapat memperbarui iPad, serta membuat beberapa pengumuman tentang Apple Watch, sistem operasi mobile baru iOS 9, dan Apple Music.



Apakah ada iPhone baru?



IPhone baru akan menjadi generasi kesembilan smartphone Apple, dan penerus seri 6 dan 6 Plus yang keluar tahun lalu.



Mengikuti konvensi penamaan tradisional Apple, kita bisa mengharapkan model baru akan disebut 6s dan 6s Plus. Sejak peluncuran iPhone 3G pada tahun 2008, perusahaan telah mengumumkan model dengan nomor baru di tahun genap dan pembaruan "S" di tahun ganjil.



Seperti model "S" sebelumnya, iPhone baru cenderung memiliki perubahan kosmetik kecil dari desain tipis model 6 dan 6 Plus.



Namun, Apple diperkirakan akan memperkenalkan beberapa fitur baru. Yang pertama ini akan menjadi upgrade cerdas untuk touchscreen iPhone yang memungkinkan gerakan untuk memilih pilihan menu khusus. Apple telah lama diharapkan untuk menggabungkan teknologi "Force Touch" di Apple Watch dan Macbook terbaru, yang memungkinkan pengguna menekan keras untuk memilih jalan pintas menu khusus.



Namun, implementasi iPhone dari teknologi ini mungkin akan jauh lebih maju. Ia dikabarkan akan memiliki sesuatu yang disebut layar "sentuh 3D", yang berarti layar sentuh dapat mendeteksi tiga tingkat tekanan yang berbeda.



IPhone 6s juga cenderung memiliki kamera yang jauh lebih maju, yang diklaim menyaingi DSLR. Satu hal lagi: Ia mungkin akan datang dalam warna baru "mawar emas".



Ada jadwal peluncuran dan harga?



Beberapa rumor menunjuk Jumat 18 September sebagai tanggal rilis untuk iPhone baru. Apple biasanya menempatkan smartphone pada penjualan Jumat seminggu setelah acara, yang memungkinkan untuk pre-order.



Berbicara tentang pre-order, mereka cenderung mulai seminggu sebelum iPhone mulai dijual, diperkirakan Jumat, 11 September.



Adapun biaya, Apple biasanya tidak meningkatkan harga iPhone ketika memperkenalkan model "S", yang menunjukkan model baru akan dijual dari £ 539. Blog Belanda TechTastic mengklaim iPhone 6s akan dikenakan biaya yang sama di Euro - € 699 - seperti model 6.



Perangkat lunak iPhone baru, iOS 9, akan memiliki fitur yang secara otomatis meng-uninstall dan menginstal ulang aplikasi ketika Anda harus membuat ruang untuk pembaruan perangkat lunak.



Apa semua ini tentang Apple TV?



Apple telah membuat kotak set-top televisi selama beberapa tahun. Perangkat itu terhubung ke internet dan memungkinkan pengguna untuk streaming Netflix dan HBO Go, menonton dan mendengarkan video dan musik iTunes. Apple terakhir memperbarui Apple TV pada Januari 2013, hampir 1.000 hari lalu.



Apple TV baru kemungkinan mengalami upgrade besar, menampilkan kontrol suara Siri, prosesor lebih cepat dan jauh lebih baik. Ia juga cenderung fokus pada game. Terakhir, Apple TV diharapkan akhirnya tersedia untuk pengembang aplikasi.



Kedengarannya bagus. Ada lagi?



Banyak, sebenarnya. Apple secara luas diharapkan akan mengembangkan "iPad Pro" baru dengan layar 13-inci yang lebih besar yang ditujukan pada pasar perusahaan dan pendidikan. Apple juga bisa meng-upgrade iPad Mini, meskipun berharap evolusi daripada revolusi.



Apple mungkin akan berbicara panjang lebar tentang watchOS 2, perangkat lunak untuk Apple Watch, yang akan memungkinkan para pengembang untuk menambahkan fungsionalitas lebih banyak dibandingkan dengan versi pertama dari perangkat lunak itu.



Rincian baru dari iOS 9, versi terbaru dari perangkat lunak iPhone dan iPad, kemungkinan akan muncul, serta tanggal rilis (mungkin beberapa hari sebelum iPhone baru).



Kita juga mungkin mendapatkan tanggal rilis untuk versi Android dari Apple Music. Sebelumnya Apple mengatakan ini akan keluar pada musim gugur.



ERWIN Z | TELEGRAPH