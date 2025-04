Daftar Aplikasi AI Terpopuler 2024 Selain ChatGPT, Ada NovelAI

ChatGPT tersedia dalam versi gratis dan berbayar. Versi berbayarnya, ChatGPT Plus, menawarkan akses lebih cepat serta fitur tambahan dengan biaya langganan sebesar US$ 20 per bulan atau sekitar Rp 300 ribu.

2. QuillBot

QuillBot adalah aplikasi AI yang sangat populer di kalangan penulis, dengan jumlah kunjungan mencapai 1,1 juta dan interaksi rata-rata selama 20 menit sepanjang tahun lalu. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pelajar dan profesional dalam menyusun tulisan dengan lebih efisien, menghemat lebih dari 50 persen waktu.