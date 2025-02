Arti Who TF Are You yang Viral di TikTok dan Contohnya

Salah satu yang sedang ramai adalah who TF are you? Frasa ini sering muncul dalam berbagai video TikTok dan telah digunakan dalam berbagai konteks yang menarik. Namun, apa sebenarnya arti dari frasa ini?

Arti Who TF Are You

Mengutip Urban Dictionary, who tf are you merupakan singkatan dari who the fuck are you. Kata ini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya “siapa sih kamu?”