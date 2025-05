TEMPO.CO, Jakarta - Produsen teknologi Asus menantang gawai tablet termutakhir Microsoft, Surface, dengan memperkenalkan Transformer 3 dan Transformer 3 Pro. Generasi terbaru dari lini gawai dwitunggal tersebut diperkenalkan Asus dalam gelaran Computex di Taipei, Senin, 30 Mei 2016.



Asus Transformer 3 Pro berhadap-hadapan langsung dengan Microsoft Surface Pro 4 dan dapat dibeli dengan sematan prosesor Intel i7, RAM berkapasitas 16 GB, dan ruang penyimpanan 1 TB.



Gawai tersebut merupakan hibrida komputer jinjing dan tablet. Asus, yang mengusung kekuatan gawai tersebut, menyebutnya sebagai "perangkat komputer paling serbaguna di dunia".



Mereka juga menyematkan berbagai slot penghubung demi membuat Transformer 3 Pro mudah terhubung ke berbagai perangkat lain.



Sementara itu, Transformer 3 edisi standar tentunya tidak mengusung spesifikasi semumpuni edisi pro, sebagaimana diakui bos Asus Jonney Shih yang mengatakan edisi tersebut hanya akan diperkuat prosesor Intel generasi ketujuh namun harganya lebih murah, US$ 200 (sekitar Rp2,7 juta) dibandingkan dengan model yang lebih mewah.



Asus Transformer 3 akan ditawarkan dengan harga dari US$ 799 (sekitar Rp 10,9 juta), sedangkan Transformer 3 Pro dibanderol dari US$ 999 (sekitar Rp 13,7 juta), demikian dilansir laman The Verge.



ANTARA