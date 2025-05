Asus ZenBook 3 Lebih Ringan dan Lebih Tipis daripada MacBook

TEMPO.CO, Taipei - Asus baru saja meluncurkan ZenBook 3 di pameran Computex 2016, Senin, 30 Mei 2016 di Taipei, Taiwan. Perusahaan ini menyebutnya sebagai “laptop yang paling bergengsi di dunia”.



Laptop ini dikemas dalam rangka aluminum alloy setebal 11,9 milimeter, dengan berat hanya 910 gram. Dengan layar 12,5 inci 1.080p, ZenBook 3 memiliki rasio layar-ke-bodi tertinggi dari jajaran laptop Asus sebesar 82 persen. Layarnya juga dilapisi Gorilla Glass 4 untuk perlindungan ekstra.



Asus mengatakan ZenBook 3 lebih tipis dan lebih ringan daripada MacBook Air dan MacBook. Ada pilihan ZenBook 3 dengan CPU Intel Core i7, RAM 16GB 2133MHz, dan SSD PCIe 1TB. Baterai 40Wh Li-polymer yang dapat bertahan hingga 9 jam pemakaian moderat.



Asus mengatakan laptop ini dapat diisi cepat dengan port USB tipe-C dengan pengisian 60 persen dalam 49 menit.



Sayangnya, karena ketipisan perangkat, itu adalah satu-satunya port selain jack audio combo 3.5 milimeter. Asus menawarkan USB-C Universal Dock yang memiliki USB tipe C dan port USB, HDMI, VGA, RJ45, dan card reader SD 3-in-1 sebagai pilihan.



Selain itu, ada keyboard LED backlit dan touchpad besar dengan sensor sidik jari di sudut kanan atas. Laptop ini menawarkan kualitas audio luar biasa berkat setup speaker Harman Kardon.



Asus menetapkan harga dasar US$ 1.499 untuk model Core i5 dengan 512 GB SSD, sedangkan versi Core i7 dengan 1 TB SSD seharga US$ 1.999. Pilihan warna termasuk royal blue, quartz grey, dan rose gold.



GSMARENA | ERWIN Z.