Asus Zenfone Go Masuk Indonesia, Ini Harga & Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Asus meluncurkan telepon seluler (ponsel) pintar terbaru, Asus Zenfone Go, dengan kode produk ZB500KL. Ponsel dengan jaringan telekomunikasi 4G LTE ini resmi masuk pasar Indonesia pada Senin, 21 November 2016.



"Ponsel ini sudah Android 6.0 Marshmallow," kata Juliana Cen, Country Product Group Leader Asus Indonesia dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, 22 November 2016.



Dari sisi spesifikasi, Asus Zenfone Go memiliki layar berteknologi IPS+ High Definition yang membuat tayangan kualitas HD akan terasa saat diputar di ponsel ini. Bahkan Asus mengklaim tayangan HD dari YouTube dapat disaksikan dengan sangat baik melalui ponsel ini.



Masih soal layar ponsel, Asus menempatkan teknologi Asus Truvivid yang mampu menghasilkan gambar lebih jernih dan tajam.



Asus Zenfone Go dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 410. Ruang RAM berukuran 2 gigabita dengan ruang penyimpanan internal 16 gigabita. Asus juga menyediakan ruang penyimpanan tambahan yang dapat diperbesar hingga 128 gigabita.



Asus telah menyertakan perangkat ini dengan Asus Web Storage atau komputasi awan sebesar 5 gigabita yang akan diperoleh secara gratis. Tersedia juga Google Drive 100 gigabita selama dua tahun dengan sistem berlangganan.



Pada fitur kamera, Asus menempatkan lensa kamera 13 megapiksel dengan aperture f/2.0. Kamera ini dilengkapi fitur Asus PixelMaster yang diklaim akan membuat hasil gambar terbaik dari Asus.



Sedangkan kamera depan, Asus menempatkan lensa kamera 5 megapiksel dengan aperture f/2.0. Ponsel ini menggunakan ZenUI yang memiliki kelebihan pada Asus Mobile Manager. Fitur Mobile Manager ini dapat membantu pemilik ponsel mengatur penggunaan data, power saving, boost, notification, cleaner, privacy dan security, serta permission.



Asus Zenfone Go juga memiliki fitur Doze. Fitur ini akan memaksimalkan penggunaan baterai di Asus Zenfone Go ZB500KL. Dalam keadaan standby, fitur Doze membuat berbagai aplikasi yang tidak digunakan akan dinonaktifkan sementara hingga pengguna berinteraksi lagi dengan ponselnya. Asus menempatkan baterai berkapasitas 2.600 mAh. Ponsel dengan dua ruang Kartu SIM ini dijual dengan harga Rp 1.799.000.



