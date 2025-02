Binus Resmikan Jurusan Creative Digital Communication: Hanya 2 Mata Kuliah dengan Ujian

Ki-Ka. Dekan School of Computing and Creative Arts Binus International Samuel Mahatmaputra; Kepala Program Creative Digital Communication Dian Sarwono; dan Campus Director Binus Senayan Andreas Chang dalam konferensi pers program Creative Digital Communication di Auditorium Binus International FX Campus, Jakarta, 13 Februari 2024. Tempo/Defara

Selain teori, mahasiswa dijanjikan juga akan terlibat dalam proyek industri digital, magang di perusahaan global, dan mengembangkan kampanye berbasis teknologi. Beberapa mata kuliah yang diajarkan, antara lain: UI/UX Design Writing, Visual Design and Narratives, Digital Content Production, Text Mining and Media Analysis, dan New Media Business.