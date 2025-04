BMW Akan Luncurkan Pengisian Daya Nirkabel untuk Mobil

TEMPO.CO , Jakarta BMW semakin dekat untuk meluncurkan pengisian nirkabel di salah satu mobilnya, dan ini bukan untuk ponsel. Bisa mengisi baterai mobil secara nirkabel adalah sesuatu yang baru, sebagaimana dilaporkan The Verge, Senin 25 September 2017. Baca: BMW Berikan Penawaran Eksklusif untuk Pengunjung GIIAS 2017 Alat ini adalah sebuah bantalan pengisian besar untuk mobil hibrida plug-in BMW 530e iPerformance. Bantalan BMW ini terhubung ke stopkontak 220 volt, lalu sensor di mobil menunjukkan tempat Anda mengarahkan kendaraan agar bisa berkomunikasi dengan pengisi baterai, seperti yang ditunjukkan dalam video ini.

Seorang juru bicara BMW Amerika Utara mengatakan kepada The Verge dalam sebuah email bahwa teknologi yang digambarkan dalam video tersebut masih dalam tahap pengujian dan evaluasi untuk AS dan Kanada. Alat itu masih memerlukan persetujuan UL, perusahaan konsultan dan sertifikasi keamanan AS.