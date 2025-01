Cara Membuat Twitter Wrapped 2024

Pada Kamis lalu, 26 Desember 2024, akun @ExaAILabs mengumumkan peluncuran Twitter Wrapped, layanan berbasis AI yang memungkinkan pengguna melihat rangkuman aktivitas Twitter mereka. "See your 2024 Twitter Wrapped! Exa-powered AI finds your favorite topics, top tweets, and even whether you’ve been naughty/nice," tulis mereka.