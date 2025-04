Diluncurkan, HTC U11 Dilengkapi Edge Sense dan Snapdragon 835

TEMPO.CO, Taipei - Hari ini HTC meluncurkan ponsel andalannya secara resmi. Seperti banyak bocorannya, perangkat bernama U11 ini adalah anggota keluarga U baru (yang juga terdiri dari U Ultra dan U Play). Selain itu, pada saat bersamaan, perangkat ini merupakan penerus HTC 10 yang hadir tahun lalu.



U11 hadir dengan fitur menonjol yang diberi nama Edge Sense. Ini memungkinkan Anda meremas ponsel itu untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya, Anda bisa memotret foto hanya dengan meremas bingkai U11. Anda dapat menyesuaikan seberapa keras remasan Anda agar sesuatu hal terjadi.



The Sense Companion yang pertama kali dirilis untuk U Ultra juga akan mendarat di U11. Ini adalah aplikasi yang akan memberi saran berdasarkan pada apa yang Anda lakukan dan penggunaan perangkat itu.



Seperti yang Anda harapkan dari ponsel Android pada tahun 2017, peluncuran U11 didukung dengan Google Assistant built-in. Di beberapa pasar, perangkat ini juga akan hadir dengan Amazon Alexa, jadi Anda akan punya banyak pilihan dengan asisten digital Anda.



Bocoran rekaman real life 360 ternyata tidak mengacu pada kamera, namun pada kemampuan perekaman audio 3D U11, yang didukung oleh 4 mikrofon. Sementara terkait fitur audio, handset ini bersertifikasi Hi-Res Audio, dan hadir dengan BoomSound Hi-Fi Edition, seperti di HTC 10. Ini berarti earpiece bertindak sebagai satu speaker, diatur sebagai Tweeter.



HTC U11 didukung oleh chipset Snapdragon 835 seperti yang ada pada beberapa ponsel andalan akhir-akhir ini. Ponsel ini memiliki RAM 4GB dan penyimpanan 64GB yang dapat diupgrade di AS, sementara beberapa pasar internasional juga akan mendapatkan versi dengan 6GB / 128GB.



Layarnya merupakan panel 5,5 inci QHD Super LCD 5, dengan Gorilla Glass 5 di bagian atas. Kamera utama bermerek UltraPixel 3 12 MP dengan ukuran 1,4 mikron piksel, aperture f/1.7, stabilisasi gambar optik, lampu LED ganda, dan perekaman video 4K. Video gerak lambat bisa tertangkap di 1080p pada 120fps.



Di AS HTC U11 akan tersedia melalui Sprint untuk Sapphire Blue dan Brilliant Black seharga US$ 0 dan US$ 29/bulan selama dua tahun. Pre-order mulai hari ini dan stok aktual akan datang 9 Juni. Pre-order awal juga akan mendapatkan dua buah Amazon Echo Dots secara gratis.



GSMARENA | ERWIN Z