Dua Pekan Bersama Samsung Galaxy Note 8, Begini Impresinya

Namun Tempo masih melihat sejumlah kekurangan dalam smartphone ini. Yah, mungkin memang no smartphone is perfect. Ketidaksempurnaan bisa dinilai sebagai sebuah pembelajaran untuk diperbaiki di kemudian hari.

Prosesor Exynos 8895 dengan 8 inti serta kecepatan 1,7 GHz plus RAM 6GB membuat handphone ini berjalan sangat lancar. Pergerakan antar muka sangat halus, respon pun sangat cepat.

Tempo juga tak mengalami hambtan ketika memainkan game berat seperti Asphalt, Shadow Fight 3 dan Need For Speed No Limits. Bahkan Tempo sempat menaikkan kualitas grafis game-game tersebut hingga tingkat paling maksimal dan hasilnya juga sangat memuaskan.