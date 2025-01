Elon Musk Ubah Nama Profil Akun X-nya Jadi Kekius Maximus, Ini Kemungkinan Maksudnya

TEMPO.CO , Jakarta - Elon Musk, miliarder teknologi sekaligus pemilik platform media sosial X —sebelumnya dikenal sebagai Twitter, mengubah nama profilnya di platform tersebut menjadi “Kekius Maximus” pada Selasa, 31 Januari 2024. Perubahan ini menarik perhatian karena nama tersebut diikuti dengan avatar Pepe the Frog yang mengenakan pakaian Romawi kuno dan memegang kontroler video game.

Seperti dikutip dari The Economic Times, gambar dan nama Kekius Maximus merupakan gabungan antara Pepe the Frog dan Maximus Decimus Meridius, karakter yang diperankan oleh Russell Crowe dalam film Gladiator (2000). Istilah “kek” sendiri berasal dari dunia gaming online sebagai variasi dari “LOL” atau “laugh out loud.”