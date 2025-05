Galaxy Note 5 Resmi Hadir di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Indonesia hari ini secara resmi menghadirkan Samsung Galaxy Note 5 di Indonesia. Sebelumnya, dari 27 Agustus hingga 6 September 2015, konsumen dapat melakukan Pre Order dan Trade Up melalui www.galaxylaunchpack.com atau Pre Order langsung di Samsung Experience Store.



Mulai hari ini hingga Minggu, 13 September 2015, konsumen dapat mengambil barang yang telah dipesan melalui Pre Order ke Samsung Experience Store. Sementara bagi mereka yang melakukan Trade Up dapat menukarkan Galaxy Note miliknya di Atrium East Wing Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta, hingga 13 September 2015.



“Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan adanya program Pre Order dan Trade-Up kali ini. Hanya dalam beberapa hari penawaran melalui www.galaxylaunchpack.com, penjualan sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan penjualan Galaxy Note sebelumnya,” kata Andre Rompis, Vice President IT&Mobile Business, Samsung Electronics Indonesia, Jumat, 11 September 2015.



“Kami yakin dengan hadirnya desain yang menarik, S Pen yang lebih intuitif, kamera dan video yang lebih baik dan menyenangkan, serta fast charging yang membuat waktu lebih efisien, konsumen Indonesia akan lebih terbantu dalam mencapai kesuksesan baik dalam pekerjaan maupun dalam keseharian,” lanjut Andre.



Samsung Galaxy Note 5 menghadirkan desain dari logam dan kaca dengan lengkungan di bagian belakang yang memudahkan konsumen menggenggamnya dalam satu genggaman. Kehadiran S Pen merupakan ujung tombak dari kemudahan konsumen pengguna Galaxy Note.



Kehadiran Galaxy Note 5 kali ini di Indonesia hanya berbeda satu bulan dari sejak diluncurkan di New York. Note 5 tersedia dalam warna White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, dan Silver Titanium. Dalam penjualan perdana, Note 5 ditawarkan dengan harga Rp 9,99 juta.



