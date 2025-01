Game Mobile Legend Bang Bang Kini Bisa Top Up Lewat UniPin

TEMPO.CO, Jakarta - PT Dua Puluh Empat Jam Online, penerbit Voucher Game Online UniPin, dan Moonton, publisher game Mobile Legend Bang Bang, mengumumkan kerja sama kedua perusahaan bertajuk Assemble Of The Legends hari ini.



Kerja sama yang telah diresmikan pada Oktober ini memungkinkan para pemain Mobile Legend Bang Bang melakukan top up melalui UniPin. Top up dapat dilakukan dengan nominal terkecil sebesar Rp 10 ribu dan terbesar Rp 500 ribu.