Google Doodle, Ini Video Asli Trololo Eduard Khil yang Viral

TEMPO.CO, Jakarta - Eduard Khil, penyanyi bariton era Soviet, menjadi Google Doodle karena video animasi Trololo pada 2010. Video animasi itu dibuat berdasarkan rekaman TV pada tahun 1976, saat ia membawakan lagu "I am very glad, as I'm finally returning back home". Dalam Video itu Khil menyanyikan lagu tersebut dengan ciri khas vokal trololo-nya.



Berikut video aslinya.



Video asli trololo Eduard Khil (YouTube)



Video itu pertama kali muncul di YouTube pada tahun 2009. Video ini membuat Khil semakin terkenal di internet dan menjadi meme pada tahun 2010.



Mengenakan setelan cokelat dan dasi berwarna mustard, Khil menaiki panggung dengan senang hati menyenandungkan "tro-lo-lo-ing". Ia berekspresi dengan alisnya berdansa mengikuti irama. "Saya sangat senang karena akhirnya saya kembali ke rumah," kata Khil.



Menjadi meme Internet, video itu sering disebut sebagai "Trololol" atau "Trololo". Uniknya, lelaki kelahiran 4 September 1934 uitu mengetahui dirinya viral setelah mendengar cucunya menyenandungkan lagunya.



Eduard Khil sangat populer di era pasca-Soviet pada tahun 2010. Ia menyelenggarakan kompetisi internasional untuk lirik terbaik Trot-lo yang unik. Vokalisasi menjadi sangat populer di tahun 1970-an. Tidak hanya Eduard Khil, tapi juga bintang lainnya seperti Valeri Obmtzinski, Muslim Magomayev dan penyanyi Hungaria Yanos Koos, melakukannya. Berkat ketiadaan kata-kata dalam lagu tersebut, Eduard Khil dapat menampilkannya dalam semua "bahasa".



Khil lahir di Smolensk, Rusia, dari ayah Anatoly Vasilievich Khil, seorang mekanik, dan Yelena Pavlovna Kalugina, seorang akuntan. Di masa kecil Khil menjalani hidup yang sulit. Orang tuanya yang berpisah, dia dibesarkan oleh ibunya.



Pada tahun 1955, Khil mendaftarkan diri di Konservatorium Leningrad (sekarang Konservatorium Negara Bagian Rimsky-Korsakov St. Petersburg). Dia belajar di bawah arahan Yevgeny Olkhovsky dan Zoya Lodyi. Dia lulus pada tahun 1960. Selama studinya, ia mulai melakukan berbagai peran opera, termasuk Figaro dalam The Marriage of Figaro.



Setelah lulus Eduard Khil jatuh cinta dengan musik pop setelah menghadiri konser Klavdiya Shulzhenko, dan mulai melakukan pertunjukkan musik populer. Hal ini menyebabkan dia memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Artis Rakyat terkemuka Rusia pada tahun 1974.



Ia bertemu dan jatuh cinta dengan balerina Zoya Pravdina. Mereka tampil bersama dalam beberapa pertunjukan, melakukan tur bersama, dan dalam beberapa bulan kemudian mereka pun menikah.



Eduard Khil meninggal di rumah sakit di St. Petersburg pada tanggal 4 Juni 2012, setelah mengalami komplikasi stroke di usia 77 tahun.



