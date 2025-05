Microsoft Menaikkan Harga Konsol dan Game di Seluruh Dunia, Xbox Series X Naik Rp 1,6 Juta

Xbox Series X mengalami kenaikan harga sebesar US$ 100 (Rp 1,6 juta) dari sebelumnya US$ 499,99 menjadi US$ 599,99 atau sekitar Rp 9,9 juta. Sementara Xbox Series S model 512GB naik dari US$ 299,99 menjadi US$ 379,99 atau Rp 6,3 juta, dan versi 1TB kini dibanderol US$ 429,99 atau sekitar Rp 7,1 juta.