Harga iPhone X Indonesia Tembus Rp 20 Juta

Menurut Director of Marketing and Communication Erajaya Group, Djatmiko Wardoyo, ponsel unggulan Apple ini akan meluncur pada, Jumat, 22 Desember 2017, atau tiga hari sebelum perayaan Natal. Sekadar informasi Erajaya Group, melalui anak usahanya Teletama Artha Mandiri (TAM), merupakan distributor resmi produk-produk Apple.

Ada 2 varian iPhone 8 dan 2 varian iPhone 8 Plus yang akan diluncurkan di Indonesia. Di antaranya, yaitu iPhone 8 64 gigabita (Rp 12,599 juta), iPhone 8 256 gigabita (Rp 15,399 juta), iPhone 8 Plus 64 gigabita (Rp 14,499 juta), dan iPhone 8 Plus 256 gigabita (Rp 17,199 juta).

Harga tersebut jelas di atas rilis harga di Amerika Serikat. Varian iPhone X 64 gigabita dijual di pasar global US$ 999, atau sekitar Rp 13,5 juta. Sedangkan 256 gigabita dijual US$ 1.149, atau sekitar Rp 15,1 juta.

Adapun iPhone 8 di pasar global dijual mulai harga US$ 699 (Rp 9,2 juta) untuk varian 64 gigabita dan US$ 849 untuk varian 256 gigabita. Sementara iPhone 8 Plus mulai dijual dengan harga US$ 799 untuk 64 gigabita dan US$ 949 untuk 256 gigabita.