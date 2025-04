Hiburan Gratis untuk Para Pemudik dari Tribe

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan Video on Demand dan TV Streaming, Tribe, memberikan layanan hiburan gratis kepada para pemudik lewat smartphone. “Pemudik bisa menonton beragam tayangan video dan TV Streaming yang kami hadirkan lewat aplikasi Tribe kalau sedang terjebak macet atau menunggu keberangkatan,” ujar Rasyefki Sultani, Country Head Tribe Indonesia, dalam keterangannya Kamis 22 Juni 2017.



Selama periode mudik dan lebaran tahun ini Tribe memiliki banyak program yang menarik, seperti siaran langsung MotoGP di akhir pekan ini, dan berbagai tayangan Drama Korea yang terbaik dan terbaru, serta beragam film Hollywood dan Mandarin yang bisa di tonton di saluran LiveTV.



Penggemar drama Korea akan sangat dimanjakan, karena Tribe memiliki banyak koleksi drama yang eksklusif untuk di Indonesia hanya di tayangkan di Tribe, seperti My Secret Romance, Strong Woman Do Bong Soon, Woman of Dignity, Saimdang. Juga ditambah dengan judul-judul yang saat ini sedang menjadi top rating di Korea, seperti Emperor Owner of The Mask, Fight For My Way, reality show Produce 101 season 2.



Khusus bagi penggemar tayangan Drama Korea, Tribe sedang mengadakan promosi menarik. Setiap pelanggan yang mengunduh dan menonton tayangan Korea di Tribe akan berkesempatan untuk memenangkan hadiah menonton Konser Music Bank di Singapura tanggal 4 Agustus 2017 yang menampilkan artis-artis ternama dari Korea, seperti grup music BTS, Shinee, CN Blue, Park Bo Gum.



“Kami akan memberikan hadiah bagi 20 orang yang paling sering menonton tayangan Korea di Tribe, bukan hanya tiket konsernya tapi juga tiket pesawat dan hotelnya,” ungkap Fitriana Dyah selaku Head of Marketing Tribe Indonesia.



“Kami memberikan gratis akses selama 30 hari bagi pelanggan baru kami, sehingga perjalanan mudik lebaran di kampung sampai dengan kembali lagi ke tempat bekerja bisa ditemani dengan hiburan gratis dari Tribe,” tambah Rasyefki.



Selama setahun beroperasi di Indonesia, Tribe sudah diunduh lebih dari satu juta kali, dan perbedaan paling mencolok dari layanan yang sejenis adalah Tribe merupakan satu-satunya layanan Video on Demand yang juga sekaligus memiliki layanan Live TV Streaming



ERWIN Z