NASA Susul Terbitkan Memo Internal, Larang Pegawai Pakai DeepSeek

Dalam sebuah memo yang dikeluarkan pada 31 Januari 2025, NASA menjelaskan alasannya, yakni server DeepSeek beroperasi di luar Amerika Serikat. Hal itu dianggap dapat menimbulkan potensi risiko terhadap data dan informasi yang dikelola pegawai NASA ataupun pemerintahan AS.

DeepSeek vs ChatGPT, Mana Chatbot AI yang Lebih Canggih? Ini Hasil Pengujian Ringkas Tempo

Selain NASA, Angkatan Laut AS juga menginstruksikan anggotanya untuk menghindari penggunaan DeepSeek. Alasannya serupa, mengingat potensi risiko keamanan dan etika yang ditimbulkan akibat asal-usul dan penggunaan model AI tersebut.

Sebelumnya, kantor-kantor Kongres AS juga telah diinformasikan bahwa penggunaan DeepSeek untuk keperluan resmi atau pekerjaan yang berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS tidak diperbolehkan. Staf dan anggota DPR AS dilarang menggunakan DeepSeek dalam tugas-tugas resmi mereka.