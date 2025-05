Ikuti Rumor yang Ada, Google Sindir Rencana Redesain iPhone 17

TEMPO.CO, Jakarta - Google membuat video iklan berdurasi sekitar satu menit yang menyindir Apple dengan rumor yang sedang beredar tentang redesain pulau kamera pada iPhone 17 yang akan rilis tahun ini. Video sindiran berdurasi sekitar satu menit ini mengingatkan kepada video sejenis yang pernah dibuat Samsung pada 2022 lalu tentang ambisi ponsel lipat Apple. (Baca: Iklan Samsung Dorong Pengguna Apple Lompat Pagar)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Video yang dibuat Google adalah anthropomorphize sebuah ponsel Pixel dan iPhone yang sedang melakukan siniar. Google menampilkan keduanya sebagai teman. Video yang diberi judul ‘#BestPhonesForever: Responding to the Rumors’ itu diunggah melalui kanal YouTube Made by Google, pada Senin, 5 Mei 2025, sebagai bagian dari rangkaian video #BestPhonesForever yang telah dibuatnya sejak 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dalam video terkininya itu, Responding to the Rumors, Google memulainya dengan Pixel yang mengatakan bahwa ada rumor yang begitu kuat tentang iPhone terbaru akan datang tahun ini dengan redesain. Pernyataan itu disertai jendela pada layar yang menunjukkan seolah judul sebuah artikel berita teknologi: iPhone 17 Leaks Look A Lot Like Google Pixel.

Seperti dikutip dari GSM Arena, telah cukup lama rumor beredar bahwa iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max yang akan datang tahun ini bakal mendapat redesain pada pulau kamera-nya. Perubahan dari desain pulau menjadi batang, camera bar, memanjang ke arah kanan. Kabarnya pula, iPhone 17 Air juga mendapatkan redesain itu meski hanya ada satu kamera utama. Yang tetap hanya model standar iPhone 17.

Google tentu merujuk kepada konsep camera bar yang pertama diadopsi oleh ponsel Pixel. “Ini gila," jawab iPhone dalam video iklan itu. "Bisakah kamu membayangkan aku mengikuti hal yang sama yang sudah kamu lakukan setelah bertahun-tahun kemudian?”

Percakapan Pixel dan iPhone itu berlanjut di mana Pixel juga ingat ketika dia meluncurkan fitur Night Sight dan kemudian iPhone 'secara kebetulan' memperkenalkan Night Mode. Lalu fitur Magic Eraser Pixel yang diikuti Cleanup di iPhone. Juga, widgets, yang sudah ada di ponsel android sejak awal muncul di iphone sembilan tahun berselang.

Mendekati akhir video, seperti membuat disclaimer, Pixel kembali ke awal dengan menyatakan, "These rumors are just rumors!" Pernyataan itu mendapat perulangan dari iPhone.