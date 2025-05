Indosat dan Twitter Luncurkan Indosat #TwitBuy

TEMPO.CO , Jakarta - Indosat, anggota Grup Ooredoo, dan Twitter secara resmi meluncurkan Indosat #TwitBuy. Ini adalah layanan yang dirancang khusus bagi 68 juta pelanggan Indosat untuk memberi kemudahan dalam membeli paket-paket menarik Indosat melalui Twitter.



Layanan ini diharapkan dapat mempermudah akses pembelian paket Internet, paket telepon, dan paket SMS Indosat, tidak hanya melalui USSD, SMS, dan Aplikasi INSTANT, tapi juga melalui Twitter. Untuk dapat membeli paket via layanan ini, pelanggan hanya perlu memiliki pulsa yang cukup untuk membeli paket yang diinginkan.



"Sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di regional Asia-Pasifik, yang menyediakan layanan inovatif akses pembelian paket via Twitter, kami sangat gembira dapat bermitra dengan Twitter dalam memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan," kata Prashant Gokarn, Chief of Digital Services Officer Indosat, dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 7 September 2015.



Arvinder Gujral, Director Business Development Twitter Asia-Pacific, mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar mobile dan media sosial terbesar di dunia. "Twitter sangat senang bermitra dengan Indosat untuk menggunakan platform media sosial kami guna meningkatkan layanan pelanggan serta consumer engagement," katanya.



Untuk dapat menikmati layanan ini, pelanggan Indosat harus mengakses layanan #TwitBuy dengan cara mengikuti akun Twitter resmi Indosat, yaitu @indosatmania, dan mengirimkan DM #twitbuy ke @indosatmania. Selanjutnya, pelanggan dapat mengikuti instruksi autentikasi yang dikirimkan oleh @indosatmania melalui DM. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.indosat.com/twitbuy.



MARTHA WARTA SILABAN