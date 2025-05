TEMPO.CO, London - CEO Apple Tim Cook menganggap kehadiran tablet iPad Pro bakal menjadi akhir dari komputer pribadi. "Mengapa Anda membeli PC lagi?" ujar bos Apple itu dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph menjelang peluncuran perangkat tersebut pada pekan ini sebagaimana dikutip CNET, Selasa, 10 November 2015.



Cook berada di Inggris untuk peluncuran tablet iPad Pro 12,9 inci yang mendukung keyboard dan pencil tambahan yang dibuat oleh perusahaan itu. Perangkat tersebut mulai dijual Rabu, 11 November 2015 di situs Apple, kemudian akan tersedia dari toko Apple, pengecer resmi, dan beberapa operator nirkabel dalam seminggu di lebih dari 40 negara.



Cook mengatakan, ia melihat Pro bukan hanya sebagai pelengkap untuk komputer, melainkan juga sebagai pemain pengganti.



"iPad Pro adalah pengganti untuk notebook atau desktop bagi banyak, banyak orang," katanya kepada The Telegraph. "Mereka akan mulai menggunakannya dan menyimpulkan tidak lagi perlu menggunakan apa-apa lagi, selain ponsel mereka."



iPad Pro membawa tablet Apple ke arah baru di saat pangsa pasar Apple di pasar tablet mulai goyah. Pada kuartal lalu penjualan iPad turun 20 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi 9,9 juta unit. Ini adalah kuartal ketujuh berturut-turut penjualan telah jatuh dari tahun ke tahun dan gagal memenuhi perkiraan analis.



Jika pembeli tablet meningkat, terpengaruh oleh potensi Pro sebagai PC, lantas bagaimana nasib desktop iMac dan laptop MacBook Apple, belum lagi iPad lainnya?



Cook mengatakan, dia tidak khawatir satu produk Apple mencuri penjualan yang lain. Dia berbicara tentang bagaimana hal ini terjadi dengan iPhone 6S Plus dengan layar besar 5,5 inci dan iPad Mini 8 inci.



"iPhone 6S Plus jelas menciptakan beberapa kanibalisasi—yang kami tahu akan terjadi—tetapi kami tidak benar-benar menghabiskan waktu mengkhawatirkan hal itu," katanya. Bahkan, ia bercanda, "Selama kami mengkanibal [diri sendiri], itu baik-baik saja."



iPad Pro dijual mulai US$ 799 untuk model 32GB WiFi, dan US$ 1.079 untuk model WiFi dan seluler. Apple Pencil dibanderol US$ 99 dan Smart Keyboard dihargai US$ 169. Keduanya tidak termasuk dalam paket pembelian tablet itu.



CNET | ERWIN Z