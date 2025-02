iPhone 16E Dirilis: Menengok Lagi iPhone 16 yang Dilarang di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Apple resmi memperkenalkan iPhone 16e, model terbaru dalam keluarga iPhone 16 yang menggantikan lini iPhone SE. Perangkat tersebut dibuat dengan tiga macam kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda, yakni 128 GB, 256 dan 512 GB.

“iPhone 16e dilengkapi berbagai fitur yang disukai pengguna dari jajaran iPhone 16, termasuk kekuatan baterai terobosan, performa cepat yang didukung chip A18 generasi terbaru, sistem kamera 2-in-1 yang inovatif, dan Apple Intelligence,” tutur Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing Apple, dikutip dari lama Apple.

Peluncuran iPhone 16e meningkatkan kembali kepada iPhone 16 yang masih mandek masuk ke Indonesia. Salah satunya dari kendala terkait regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) menjadi alasan utama mengapa penjualannya di Tanah Air masih tertunda.

iPhone 16 Dilarang di Indonesia

iPhone 16 resmi dirilis dalam acara Apple It’s Glowtime pada Senin, 9 September 2024. iPhone 16 menjadi salah satu ponsel pintar (smartphone) dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang banyak dinantikan para penggemar teknologi di seluruh dunia. Ponsel ini hadir dalam empat varian, yakni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max yang menawarkan peningkatan sejumlah fitur.

Seluruh model iPhone 16 menggunakan layar Super Retina XDR dengan variasi ukuran layar OLED diagonal pada 460 ppi, mulai dari 6,1 inci, 6,7 inci, 6,3 inci, hingga 6,9 inci. Resolusinya juga tentu beragam, yaitu 2.556 x 1.779 piksel (iPhone 16), 2.796 x 1.290 piksel (iPhone 16 Plus), 2.622 x 1.206 piksel (iPhone 16 Pro), dan 2.868 x 1.320 piksel (iPhone 16 Pro Max).

iPhone 16 dan iPhone 16 Plus dibekali dengan chip A18, CPU 6-core baru dengan 2 core performa dan 4 core efisiensi, GPU 5-core baru, serta neural engine 16-core baru. Sementara model iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max dipacu oleh chip A18 Pro, CPU 6-core baru dengan 2 core performa dan 4 core efisiensi, GPU 6-core baru, serta neural engine 16-core baru.

Meskipun telah dirilis di sejumlah negara, iPhone 16 hingga saat ini belum hadir secara resmi di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko Cahyanto menjelaskan Apple Inc. belum memberikan nilai investasi yang sesuai keinginan pemerintah untuk membangkitkan sektor perekonomian Indonesia.

"Kalau bicara investasi ya, investasi itu hasilnya yang pertama tentunya akan ada aktivitas ekonomi baru yang menciptakan tenaga kerja, menciptakan multiplier effect ke mana-mana," ujar Eko saat memberikan kuliah umum dalam acara Industrial Festival, di kawasan Embong Kaliasin, Surabaya pada Rabu, 4 Desember 2024.

Selain investasi, ia berujar, iPhone 16 juga belum memenuhi kriteria yang sesuai peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Eko mengatakan, perusahaan asal Amerika Serikat itu belum memenuhi standar aturan TKDN yakni harus memiliki aktivitas produksi di dalam negeri.

"Kementerian Perindustrian itu mengatur semua produk handphone dan tablet yang dijual di Indonesia yang masuk ke jaringan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki nilai TKDN," tutur dia.

Untuk mendapatkan sertifikasi TKDN maka realisasi investasi Apple harus mencapai minimal 40 persen. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution.

Apple sendiri sebelumnya berencana berinvestasi sebesar US $100 juta atau sekitar Rp1,62 triliun (kurs Rp 16.000 per dolar AS). Investasi ini bertujuan memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disyaratkan pemerintah. Namun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meminta mereka menaikkan komitmen investasi menjadi US$ 1 miliar atau setara Rp 16,14 triliun.

M. Raihan Muzzaki, Melynda Dwi Puspita, dan Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

