iPhone X Bakal Rilis di Indonesia 3 Hari Sebelum Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Pasar Indonesia akhirnya bakal kebagian jatah penjualan iPhone X , tiga hari tepat sebelum Natal . Menurut Director of Marketing and Communication Erajaya Group, Djatmiko Wardoyo, iPhone X bakal masuk ke Tanah Air pada 22 Desember mendatang, tiga hari sebelum perayaan Natal. Sekadar informasi Erajaya Group, melalui anak usahanya Teletama Artha Mandiri (TAM), merupakan distributor resmi produk-produk Apple.

Sekadar informasi, iPhone X dijual dalam dua varian, yakni 64 gigabita dan 256 gigabita. Varian 64 gigabita dijual di pasar global US$ 999, atau sekitar Rp 13,5 juta. Sedangkan 256 gigabita dijual US$ 1.149, atau sekitar Rp 15,1 juta.

Adapun iPhone 8 di pasar global dijual mulai harga US$ 699 (Rp 9,2 juta) untuk varian 64 gigabita dan US$ 849 untuk varian 256 gigabita. Sementara iPhone 8 Plus mulai dijual dengan harga US$ 799 untuk 64 gigabita dan US$ 949 untuk 256 gigabita. Biasanya, harga iPhone akan naik sekitar 30 persen di Indonesia.