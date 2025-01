iPhone X, iPhone 8, dan iPhone 8 Plus Resmi Meluncur di Indonesia

Untuk varian iPhone 8 varian 64 gigabita, dijual Rp 12,599 juta. Kemudian iPhone 8 256 gigabita dibanderol Rp 15,399 juta. Adapun iPhone 8 Plus 64 gigabita dilego Rp 14,499 juta dan iPhone 8 Plus 256 gigabita Rp 17,199 juta.

Harga itu di atas rilis harga di Amerika Serikat. Varian iPhone X 64 gigabita dijual di pasar global US$ 999 atau sekitar Rp 13,5 juta. Sedangkan 256 gigabita dijual US$ 1.149 atau sekitar Rp 15,1 juta.

Adapun iPhone 8 di pasar global dijual mulai harga US$ 699 (Rp 9,2 juta) untuk varian 64 gigabita dan US$ 849 untuk varian 256 gigabita. Sedangkan iPhone 8 Plus mulai dijual seharga US$ 799 untuk 64 gigabita serta US$ 949 untuk 256 gigabita.