Jadi Google Doodle Hari Ini, Siapa Olaudah Equiano?

Pada tahun 1789 ia menerbitkan otobiografinya, 'The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa, the African'. Dia berkeliling mempromosikan buku ini, yang menjadi sangat populer, membantu penyebab abolisionis, dan menjadikan Equiano sebagai orang kaya. Ini adalah salah satu buku paling awal yang diterbitkan oleh seorang penulis kulit hitam Afrika.