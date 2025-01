Jadi Google Doodle, Olaudah Equiano: Budak dan Penulis Terkenal

Equiano dijual menjadi budak, kemudian memperoleh kebebasannya. Dan pada tahun 1789, dia menulis otobiografinya yang banyak dibaca, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African.



Putra bungsu dari seorang pemimpin desa, Equiano lahir di antara orang-orang Ibo di kerajaan Benin, di sepanjang Sungai Niger. Dia adalah "anak kesayangan ibunya”. Keluarganya mengharapkan Equiano mengikuti jejak ayahnya dan menjadi seorang kepala desa, seorang penatua, dan seorang hakim.