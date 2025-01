15 Fakta Menarik Olaudah Equiano, Sosok Google Doodle Hari Ini

1. Berdasarkan dari namanya, Olaudah Equiano lahir dari orang-orang Igbo di Nigeria, Afrika, tahun 1745.

2. Memiliki nama Olaudah Equiano, Ia juga dikenal dengan nama Gustavus Vassa dan Graves. Namun, nama Olaudah serupa keberuntungan dan berarti orang yang memiliki suara keras dan diucapkan dengan baik.

3. Sebenarnya Olaudah Equiano lahir dari keluarga terhormat, bukan dari keluarga budak. Ia memiliki enam saudara laki-laki dan perempuan yang lebih tua.

4. Ketika berusia 11 tahun, Olaudah Equiano bersama kakaknya diculik. Saat itu mereka berdua berada di rumah. Kedua saudara ini dipisahkan dan dijual untuk dijadikan budak.

5. Bersama dengan 244 budak Afrika lainnya, Olaudah Equiano dikirim ke Barbados untuk kemudian menuju Koloni Inggris Virginia di Amerika Serikat.

6. Setelah dibeli oleh Michael Pascal, seorang letnan Angkatan Laut Kerajaan, Olaudah Equiano diberi nama Gustavo Vassa.

7. Sang majikan, Michael Pascal, mengajak Gustavus Vassa berlayar bersama Angkatan Laut Kerajaan. Olaudah dilatih pelayaran. Vassa juga membantu awak kabin membawa bubuk mesiu ke geladak senjata selama masa perang.

8. Michael Pascal menyukai Vassa dan mengirimnya untuk tinggal bersama saudara iparnya di Inggris. Di sana Vassa disekolahkan dan mendapatkan pendidikan.

9. Tahun 1759, Olaudah Equiano dibaptis di Westminster. Mary Guerin dan Maynard, yang merupakan sepupu Michael Pascal, menjadi orang tua baptis Olaudah Equiano.

10. Olaudah Equiano dijual oleh Michael Pascal kepada Kapten James Doran. Lalu menjualnya kepada seorang saudagar, Robert King.

11. Ketika dibeli oleh Robert King, Olaudah Equiano berusia sekitar 2 tahun. Saat itulah menjadi titik perjuangannya untuk mendapatkan kemerdekaannya. Robert King berjanji untuk memberikan Olaudah Equiano kebebasan jika dia ditebus dengan uang senilai 40 poundsterling. Robert juga membantu Olaudah meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya. Tidak hanya itu, Olaudah juga diizinkan untuk mencari uang dengan cara berjualan.

12. Akhirnya, tahun 1767 Olaudah berhasil menebus dirinya untuk merdeka dari perbudakan. Ia memutuskan untuk pindah ke Inggris. Dalam perjalanannya yang berbahaya itu, dia hampir saja diculik sekali lagi.

13. Di Inggris, dia yang dikenal dengan nama Vassa, bekerja di angkatan laut kerajaan Inggris. Dia berlayar ke Arktik untuk menemukan rute utara ke India.

14. Dalam pelayaran Arktik, Olaudah Equiano bekerja sama dengan Dr. Charles Irving, yang mempekerjakannya untuk memilih budak dari Amerika Selatan sebagai buruh di perkebunan tebu.

15. Tahun 1789, Olaudah Equiano mempublikasikan tulisannya mengenai laporan tentang perbudakan yang laku terjual di Inggris. Tulisan tersebut berjudul 'The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa, the African'.



