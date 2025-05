Kini Bisa Eksplorasi LG G5 SE & Friends di LG Playground

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi mereka yang ingin merasakan langsung LG G5 SE dan berbagai LG Friends yang menjadi peranti pendampingnya, LG Mobile Communications Indonesia mulai membuka LG Playground yang bertempat di jaringan LG Brandshop yang tersebar di lima kota besar di Indonesia.



LG Playground tersedia di lima kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan Bandung, dan Makassar. Di Jakarta sendiri, terdapat beberapa LG Brandshop yang menawarkan sensasi LG Playground ini, yaitu di Gandaria City Mall, ITC Ambassador dan pertokoan Roxy. “Keberadaannya memberi peluang lebih besar bagi lebih banyak orang untuk merasakan kesenangan bermain yang ditawarkan LG G5 SE & Friends,” ujar Heegyun Jang, Head of LG Mobile Communications Indonesia Rabu, 25 Mei 2016.



Konsep taman bermain ini, menurutnya, dibuat agar pengunjung dapat mengeksplorasi keunggulan LG G5 SE & Friends dalam sensasi yang lebih menyenangkan layaknya bermain.



Demi mencapai tujuan tersebut, LG membuat tiga bagian besar dalam ‘taman bermain’ ini. Pada bagian yang menonjolkan keunggulan visual melalui kamera, pengunjung dapat merasakan langsung keunggulan lensa wide angle LG G5 SE yang memiliki bentang pandang 135 derajat.



Pada saat melakukan pengambilan foto atau mode perekaman video, pengunjung dapat pula merasakan LG CAM Plus. Menghubungkan peranti pendamping ini dengan LG G5 SE akan membuat pengguna dapat merasakan berbagai fungsi kamera dalam sensasi seperti sebuah kamera digital.



Sementara di bagian audio, pengunjung bakal mendapat kepuasan merasakan alunan musik dalam resolusi tinggi melalui kehadiran LG HiFi Plus yang bekerjasama dengan B&O.



Saat ini, LG telah membuka pre-order bagi LG G5 SE dengan harga penawaran Rp 8 juta dengan tawaran menarik pada peminat opsi pre order yang bakal berakhir pada tanggal 30 Mei. Disamping itu, LG juga memberikan LG CAM PLUS sebagai aksesoris pendamping untuk memberikan sensasi kamera digital pada LG G5 SE dalam paket penawaran ini.

ERWIN Z