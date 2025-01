Last Chat Artinya Apa dalam Bahasa Inggris? Ini Contohnya

TEMPO.CO , Jakarta - Istilah last chat kerap kali digunakan dalam interaksi sehari-hari, terutama oleh anak muda.

Tidak sedikit pula pengguna media sosial yang memanfaatkan istilah last chat pada konteks konten yang diunggah dalam bentuk gambar tangkapan layar (screenshoot) dan video, termasuk di TikTok.

Arti Last Chat

Melansir Power Thesaurus, last chat berasal dari kata sifat “last”, yang berarti terakhir, dan “chat”, yaitu kata benda, yang berarti obrolan atau percakapan informal. Dengan demikian, last chat dapat dimaknai sebagai pesan terakhir antara dua individu atau grup, yang umumnya dilakukan melalui aplikasi di gawai.